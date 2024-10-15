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Общество Боец ОМОНа отказался подышать в алкотестер из-за инструкции на украинском

Боец ОМОНа отказался подышать в алкотестер из-за инструкции на украинском

6 671
5 комментариев

На бойца отряда мобильного особого назначения «Скорпион-Каспий» УФСБ войск нацгвардии РФ после несчастного случая пали подозрения в распитии алкогольных напитков во время несения службы. От проверки алкотестером он отказался из-за инструкции на украинском языке.

Заступая на службу в ноябре 2023 года, боец с бронежилетом в одной руке и пулеметом в другой споткнулся о дверь, упал на стекло, которое сломалось и порезало ему руку. Мужчина по рации передал сослуживцам информацию о случившемся, его доставили в травмпункт, где предложили подышать в алкотестер. Прежде чем дунуть в трубочку, боец попросил лицензию и сертификат. Увидев инструкцию на украинском языке, проверять себя на алкоголь в крови мужчина отказался.

Его отвезли в другую клинику к врачу-наркологу, но и там боец отказался проверяться. В оправдание он заявил, что на него «оказывалось давление», которое отразилось на психическом состоянии, пишет глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева 15 октября.

Служебная проверка установила, что, заступая на пост в Запорожской области, боец отряда мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Получив травму от пореза стеклом, он намеренно отказался проходить алкотестер и последующий осмотр врача в больнице.

Контракт с бойцом был расторгнут. По условиям договора он обязан проходить медицинское освидетельствование, в том числе проверки на алкоголь. Мужчина попытался оспорить решение командования, но в суде в восстановлении в должности отказали.

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Комментарии
5
282525311
58 минут
Порезался о сломанное стекло?
Mies
46 минут
Будет вести «Разговоры о важном».
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