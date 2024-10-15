Боец ОМОНа отказался подышать в алкотестер из-за инструкции на украинском

На бойца отряда мобильного особого назначения «Скорпион-Каспий» УФСБ войск нацгвардии РФ после несчастного случая пали подозрения в распитии алкогольных напитков во время несения службы. От проверки алкотестером он отказался из-за инструкции на украинском языке.

Заступая на службу в ноябре 2023 года, боец с бронежилетом в одной руке и пулеметом в другой споткнулся о дверь, упал на стекло, которое сломалось и порезало ему руку. Мужчина по рации передал сослуживцам информацию о случившемся, его доставили в травмпункт, где предложили подышать в алкотестер. Прежде чем дунуть в трубочку, боец попросил лицензию и сертификат. Увидев инструкцию на украинском языке, проверять себя на алкоголь в крови мужчина отказался.

Его отвезли в другую клинику к врачу-наркологу, но и там боец отказался проверяться. В оправдание он заявил, что на него «оказывалось давление», которое отразилось на психическом состоянии, пишет глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева 15 октября.