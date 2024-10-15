Прокуратура показала, как на доходном доме Балаева в центре Петербурга незаконно построили еще один этаж

В чердачном помещении доходного дома Балаева в центре Петербурга незаконно построили мансардный этаж. Прокуратура проверила объект культурного наследия, выявила нарушения и взяла дело под свой контроль, сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 15 октября.

Источник: Прокуратура Санкт-Петербурга







О несогласованном строительстве мансарды в доме на Псковской улице прокурору Адмиралтейского района рассказала пожилая местная жительница, после чего сотрудники ведомства вместе с представителями КГИОП и ГЖИ выехали на место.

Источник: Прокуратура Санкт-Петербурга

«После полного демонтажа крыши в границах чердачного помещения дома без согласования возведена мансарда со стенами, в которых оборудованы окна и двери, а на карнизном свесе обустроена терраса», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Источник: Прокуратура Санкт-Петербурга

Как итог, директору управляющей компании «Резиденс», ответственной за дом, вынесли прокурорское представление. В течение месяца УК обязана устранить все нарушения. Этот процесс будет на контроле прокуратуры.