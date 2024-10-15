Как в «Правобережном» пытались выбрать главу администрации, пряча урну от депутата-ветерана СВО









В муниципалитете «Правобережный» по итогам прошедших выборов победили в основном единоросы и бюджетники, избравшиеся как самовыдвиженцы. Бывший до этого главой муниципалитета пенсионер Николай Беляев сохранил свою должность. На пост же главы администрации теперь пытается избраться занимавший его больше 15 лет Игорь Тонкель. Выборы главы МА должны были пройти на прошлой неделе, но сорвались из-за скандала. Депутаты попытались посчитать бюллетени в «тайной комнате», а участник СВО Артем Леонтьев, также избравшийся в сентябре депутатом, заявил, что не даст подменить результат и отобрал у муниципальных деятелей урну.

— Вы что, в туалете будете считать? Ну давайте побегаем еще, — говорит на видео Артем Леонтьев мужчине, который куда-то тащит урну после голосования депутатов за главу МА. Глава администрации — исполнительная должность, по сути, именно этот человек отвечает и за ямы во дворах, и за то, как сквер благоустроят или детскую площадку. Последние 18 лет глава местной администрации в «Правобережном» не менялся — им был Игорь Тонкель. И, как утверждает Леонтьев, у многих жителей накопились вопросы — об этом он узнал, когда прошел по дворам летом, перед выборами. На заседании совета депутат даже решил часть из них озвучить — тут скамейки сломаны, здесь дорожки в лужах, там тротуаров нет, но в ответ Тонкель сообщил, что до этих проблем муниципалам не дотянуться — именно эти территории не входят в их зону ответственности. «Да я даже как гражданин уже больше сделал», — в сердцах сказал Леонтьев уже после, когда депутаты пытались разобраться с тем, кого они все же выбрали. Все эти диалоги Леонтьев — бывший участник СВО — писал на нагрудную камеру.

Источник: предоставлено Леонтьевым

В качестве альтернативы Тонкелю была представлена Надежда Горецкая (до этого она успела поработать заместителем главы муниципалитета в соседнем «Обуховском») — собеседники «Фонтанки» говорят, что ее негласно поддержали в районной администрации, решив разорвать долголетний союз Беляева и Тонкеля. Но сделать это оказалось не так просто — баланс сил в совете неоднозначный, а голосование тайное.

— Есть положение о тайном голосовании, — возражал ему глава муниципалитета Николай Беляев.

— А у меня есть право как у депутата проследить, чтобы голосование было законным. Почему вы не хотите подсчитывать бюллетени на камеру? — спрашивал бывший боец.

— Не хочу, — безапелляционно отвечал Беляев.

– И я не хочу отсюда уходить, у меня есть подозрения, что здесь появятся липовые бюллетени.

Остальные депутаты были явно не рады тому, что все затянулось. «Да они своей ленью и пассивностью дискредитируют президента, а люди выходят на улицу и видят то, что видят», — пытался объяснить свою активность Леонтьев.

Писатель и офицер

Артему Леонтьеву — 33 года. Он родился в Свердловске, получил гуманитарное образование в Уральском федеральном университете. За вторым поехал в Литературный институт в Москву, но, по его словам, уже тогда мечтал о Петербурге, впитав любовь к городу от матери, ездившей еще в Ленинград на заработки. Поэтому в 2020-м купил квартиру в Петербурге.

Леонтьев — писатель. Его роман «Варшава, Элохим!» об уничтожении евреев в варшавском гетто и фашистском концлагере попал в лонглист премии «Национальный бестселлер». Пока писал, говорит Леонтьев, много читал о надзирателях в фашистских концлагерях. Часть из них были украинцы-западенцы, и их готовили как садистов. Именно исторические параллели, которые он увидел сейчас, и стали триггером, чтобы летом 2022 года, после участия в церемонии одной из литературных премий он записался в добровольческое подразделение. Какое — говорить не хочет, то, что происходило на фронте, тоже предпочитает подробно не описывать. «Я хорошо зарабатывал на репетиторстве, писал художественную прозу, у меня была абсолютно счастливая и налаженная жизнь, я только что переехал в свою новую квартиру. Но я пошел на СВО, как крестоносец — по глубокому личному убеждению. Воевал на четырех направлениях. У нас были случаи, когда после нескольких недель боев парни сходили с ума, настолько было жёстко, а я там почти целый год работал. И интенсивность боев, в которых я участвовал, была настолько сильная, что потом свое имя даже не помнил, вспоминал вообще, что у меня прошлое какое-то есть, какая-то другая жизнь, что у меня есть мама, любимое дело, девушка, какие-то мои цели, желания и планы. Там нет времени на рефлексию. Там ты просто превращаешься в сгусток энергии и адреналина, всё, есть только задача и противник, есть твои товарищи — остальное от лукавого».

«Русская община» и малолетние банды

В середине 2023 года Артем Леонтьев получил ранение и вернулся в Петербург. Еще год назад, признается депутат, он совершенно не представлял, что такое муниципальный совет. Хотя после возвращения он уже начал активно присматриваться к городским проблемам — и даже с помощью прокуратуры победил свалку возле своего дома. Спустя несколько месяцев коллеги-ветераны познакомили его с депутатом Заксобрания Игорем Высоцким, зампредседателя организации «Боевое братство». Он-то и предложил пойти Артему на муниципальные выборы в Невском районе в округе «Правобережный» — это территория, от которой Высоцкий избирался в городской парламент.

«Я вообще не знал, что это за зверь такой, муниципальный уровень. Это была абсолютно новая история, и я до сих пор еще в ней осваиваюсь. Я сразу пошел общаться с людьми и спрашивать у них, что нравится, а что нет. Мне никто так делать не говорил — мне было очевидно, что перед выборами я должен узнать, что хотят люди», — говорит Леонтьев.

Одна из проблем, на которую указали жители, — существование «малолетних банд», шпаны, которая пьет на детских площадках, курит и пугает окрестных жителей. «У них даже название есть и лидер, я знаю, в какой школе он учится и где живет. Жители мне жаловались, что их оскорбляют, а полиция не реагирует на вызовы. И я просто взял и подключил „Русскую общину“. Мы пришли с ними и поговорили с ребятами, показали им правильный пример — что можно быть крутым, если делать добрые дела и заниматься спортом, уважать старших. Так работает психология подростков: одно дело, когда нудный учитель говорит что-то не делать, другое — когда сплоченные русские ребята говорят, что надо помнить и уважать предков, вести здоровый жизни. Плюс я раздал свои визитки жителям и сказал: если полиция не будет приезжать, звоните мне, я сделаю, чтобы приехала».

Поэтому, добавляет депутат, он очень удивился, когда в муниципалитете начали ему говорить, что что-то вне зоны их полномочий. «Я смотрел в новостях, что пару месяцев назад наш губернатор встречался с муниципальными депутатами и там им говорил, что нет такого вопроса, который находился бы вне зоны ответственности муниципального депутата. И я с этим абсолютно согласен».

«Я зашел как крейсер Аврора»

Беспокоила жителей не только шпана. На улице Чудновского, 9 нет тротуаров, но есть продуктовый магазин, и люди туда ходят, как говорит Леонтьев, «козьими тропами». Муниципалитет то собирался там что-то приводить в порядок, то передумывал, ссылаясь на близкое расположение теплотрассы и на отсутствие денег. Леонтьев нашел рядом с этим адресом муниципальный контракт на ямочный ремонт: «Я не видел контракт, я не видел смету. Я просто хотел разобраться, поэтому сделал запрос на определенные финансовые документы, и мне пришел отказ. Там написали, что по уставу я должен предложить включить в повестку заседания свой запрос, а там депутаты решат, дать ли мне его направить».

После этого в совете приняли решение о том, что глава муниципалитета единолично будет принимать решение, какие заседания делать закрытыми, а какие — нет. «Юрзаключение к этому документу дал человек, у которого нет юридического образования. У меня ощущение, что если глава муниципалитета предложит депутатам без штанов сидеть, они тоже поднимут руки», — возмущается Леонтьев.

Поэтому на заседание, где в повестке были вопросы о выборах главы местной администрации и о некоем списании средств (пояснительных документов к этому вопросу не прислали), участник СВО сам пригласил представителя прокуратуры. Денежно-имущественный вопрос из повестки исчез сам, говорит он. С выборами вышло сложнее. Сначала Леонтьев пытался убедить коллег избрать новый состав счетной комиссии — он прочитал в регламентах, что на каждую процедуру нужно выбирать счетоводов заново. А потом — что считать нужно публично, а не в «тайной комнате». Его не слушая, куда-то потащили урну. «Но я зашёл, как крейсер „Аврора“, и просто сказал „нет“. Я встал рядом с урной и сказал: „Я буду отслеживать процесс подсчёта. Всё. Других вариантов у нас нет. Это моё законное право“. И только мне стоило там немножко отвернуться, — уже крики „Быстрее, быстрее, хватай!“».

Так урну несколько раз переносили из одного помещения в другое, пока глава муниципалитета не сказал: все закончилось, выборы сорваны.

Глава «Правобережного» Николай Беляев сообщил «Фонтанке», что в регламенте, по которому живет муниципальный совет, указано, что бюллетени должны считаться в отдельном помещении и наблюдателей при этом быть не должно. Счетную комиссию, по его словам, каждый раз выбирать заново не нужно. Он также предположил, что Леонтьев ещё не разобрался в том, как работает муниципалитет, и добавил, что эта ситуация не заслуживает публичного внимания. Вопрос о списании, добавил он, — рядовой, наверное старый стул из имущества выводят.