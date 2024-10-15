Гражданина Эстонии выгнали из России из-за нарушений ПДД и отказа пройти алкотест. Здесь остались отец и бабушка

Суд в Петербурге не удовлетворил иск гражданина Эстонии, который оспаривал решение об отказе во въезде на территорию РФ. Мужчину не пустят в Россию до ноября 2026 года из-за неоднократных правонарушений. Об этом сообщает 15 октября Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Решение о запрете въезде приняло УМВД России по Выборгскому району Петербурга в ноябре 2023 года. Основанием стало то, что эстонец ранее привлекался по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и много раз по статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения).

Мужчина был не согласен с решением полиции и обратился в суд для обжалования. Однако судья отказал эстонцу - несмотря на то, что в России у него живут отец и пожилая бабушка. Отмечается, что гражданин прибалтийской страны не работал на территории РФ и не платил налоги.

«Обстоятельства содержания семьи, а также нахождения родственников у административного истца на иждивении не подтверждены. Суд также учел тот факт, что правовую связь с государством своей гражданской принадлежности Соловьев не утратил, согласно пояснениям, данным в ходе рассмотрения дела, на территории Эстонии проживает мать административного истца», – сообщает пресс-служба судов.