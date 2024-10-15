Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+7°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +5

2 м/c,

с-з.

 756мм 90%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,10
EUR 105,49
ТОП-100 школ Петербурга
СПбГУ набрал платников
Промышленный Петербург
Почему продукты дорожают
Запрет на работу мигрантов
История Марии Бутиной
Происшествия Гражданина Эстонии выгнали из России из-за нарушений ПДД и отказа пройти алкотест. Здесь остались отец и бабушка

Гражданина Эстонии выгнали из России из-за нарушений ПДД и отказа пройти алкотест. Здесь остались отец и бабушка

526
Написать комментарий

Суд в Петербурге не удовлетворил иск гражданина Эстонии, который оспаривал решение об отказе во въезде на территорию РФ. Мужчину не пустят в Россию до ноября 2026 года из-за неоднократных правонарушений. Об этом сообщает 15 октября Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Решение о запрете въезде приняло УМВД России по Выборгскому району Петербурга в ноябре 2023 года. Основанием стало то, что эстонец ранее привлекался по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и много раз по статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения).

Мужчина был не согласен с решением полиции и обратился в суд для обжалования. Однако судья отказал эстонцу - несмотря на то, что в России у него живут отец и пожилая бабушка. Отмечается, что гражданин прибалтийской страны не работал на территории РФ и не платил налоги.

«Обстоятельства содержания семьи, а также нахождения родственников у административного истца на иждивении не подтверждены. Суд также учел тот факт, что правовую связь с государством своей гражданской принадлежности Соловьев не утратил, согласно пояснениям, данным в ходе рассмотрения дела, на территории Эстонии проживает мать административного истца», – сообщает пресс-служба судов.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Въезд в Россию Эстония Нарушения ПДД Суд
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Ladozhsky Avenir: ключевые этапы на завершающей стадии
14 октября, 18:00
Новости компаний
В научном журнале вышла статья экспертов «Эталона» о цифровизации недвижимости
14 октября, 17:35
Новости компаний
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-ПетербургаCпециалистам, круглосуточно следящим за безопасностью города, стали доступны ещё более качественная связь и мобильный интернет с максимальной скоростью до 120 Мбит⁄с. Инженеры МегаФона модернизировали мобильную сеть в зоне Городского мониторингового центра (ГМЦ) в Московском районе города.
14 октября, 17:30
ТОП 5
Новости компаний
Ladozhsky Avenir: ключевые этапы на завершающей стадии
14 октября, 18:00
В научном журнале вышла статья экспертов «Эталона» о цифровизации недвижимости
14 октября, 17:35
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-ПетербургаCпециалистам, круглосуточно следящим за безопасностью города, стали доступны ещё более качественная связь и мобильный интернет с максимальной скоростью до 120 Мбит⁄с. Инженеры МегаФона модернизировали мобильную сеть в зоне Городского мониторингового центра (ГМЦ) в Московском районе города.
14 октября, 17:30
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-Петербурга
14 октября, 17:30
Ипотека или рассрочка? Как лучше купить квартиру сейчас? Обсудим на вебинаре
14 октября, 17:20
Старт продаж: 4 корпус в квартале бизнес-класса «Дубровский»
14 октября, 14:45
Создаете своими руками интересные вещи и дарите их друзьям и знакомым, мечтая о реальных продажах?Специально для креаторов Петербурга проводится серия мастер-классов «Эффективное сотрудничество». По сути, это 2 мероприятия: практический мастер-класс по самопрезентации и закупочная сессия с участием реальных заказчиков — сувенирных магазинов.
14 октября, 13:29
Создаете своими руками интересные вещи и дарите их друзьям и знакомым, мечтая о реальных продажах?
14 октября, 12:00
Осень, Петербург, RelaxВыключи стресс, включи Relax FM. 1 октября на 94,5 FM в Санкт-Петербурге зазвучало радио, которое позволяет расслабиться и отвлечься от повседневных забот. Relax FM — уникальный формат «Газпром-Медиа Холдинга», чья популярность растет с каждым днём.
14 октября, 10:00
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03
Совместный досуг: соседи, давайте жить дружно
11 октября, 18:00
В составе ЖК «Дефанс» построен театр с уникальной технической начинкой
11 октября, 16:18