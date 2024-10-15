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Город «Вы планируете забирать свои вещи?» На Каменноостровском проспекте сносят гаражи — жители негодуют

«Вы планируете забирать свои вещи?» На Каменноостровском проспекте сносят гаражи — жители негодуют

7 828
20 комментариев

На Каменноостровском проспекте идет снос гаражей. Их хозяева говорят, что буквально случайно узнали о демонтаже. Местные жители 15 октября рассказали «Фонтанке», как они видят сложившуюся ситуацию. Также снос прокомментировали в комитете по контролю за имуществом.

Речь идет о гаражах, расположенных около домов 26–28.

«Гараж я приобретала в собственность в 2019 году, сделка была заключена в ПИБе [проектно-инвентаризационное бюро]. Уведомления о сносе не получали. Вчера были вскрыты и сняты металлические ворота у гаража, его также вскрыли», — рассказала нам Мария, хозяйка одного из гаражей. Женщина подчеркнула, что о сносе узнала по счастливой случайности — ей позвонили и спросили, планирует ли она забрать свои вещи из гаража. «Мы приехали, нам начали тыкать справкой от 2021 года об освобождении гаражей», — уточнила местная жительница. Она сказала, что из уведомлений о сносе она получила только «наклеенную бумажку». «Ни времени не дали на сбор вещей, ни помещения другого не предоставили», — поделилась Мария.

Гараж, который был построен в 1960-х годах, женщина вместе с мужем покупала у собственника. На данный момент гараж открыт, ворота с него сняты, а забор распилен. Местные в курсе того, что на этом месте планировалось обустраивать сквер, но гаражи сносят достаточно выборочно, и жители недоумевают, каким образом здесь хотят расположить сквер, если территорию расчистят только частично. «Наш гараж сносят, а за нами — уже нет. Как это может быть? Каким образом хотят делать сквер? Ну смех», — отметила Мария. По словам женщины, в 2018 году у нее закончился договор аренды, но в 2019-м его продлили. «По их справке, в 2021 году было принято решение гаражи убирать. Вопросов много: где границы участка, который надо освободить? Почему собственников не предупредили?» — вопрошает Мария. Женщина не понимает, по какой причине не провели хотя бы опись имущества после того, как гаражи были вскрыты.

Другой местный житель, гараж которого также оказался неожиданно вскрыт, поделился с «Фонтанкой» своими рассуждениями по этому поводу.

«Моя мама является собственницей гаража с 1997 года. Я случайно узнал, что гараж вскрыт. Приехали — ворота спилены, вещи выкинуты. Якобы нас уведомляли в 2021 году о сносе — расклеили бумажки на ворота», — пояснил мужчина. По документам, которые ему предоставили во время сноса, оказалось, что половина гаража попадает под снос, а половина — нет. По бумагам местный житель является владельцем двух гаражей, а по документам, находящимся на руках у хозяина, — это одно помещение. «Они ссылаются на договор аренды земли, якобы по нему у меня в собственности 11 квадратных метров. Я показал им документы, что это единый гараж. Снос пока приостановили», — уточнил мужчина.

«Одна половина моего гаража, получается, сносится, около меня гараж тоже убирают, а два других нет — это как? Якобы гаражи сносились по описи», — сказал владелец помещения.

В городском комитете по контролю за имуществом подтвердили, что их специалисты занимаются демонтажом «самовольно размещенных» гаражей.

«Администрацией Петроградского района Санкт-Петербурга 14 гаражей на территории Каменноостровского проспекта, вблизи домов 26–28, литера В, признаны самовольно размещёнными элементами благоустройства и подлежат демонтажу», — уточнили в комитете.

Также в ККИ отметили, что от Жилищного комитета им поступал запрос на освобождение участка от гаражей для того, чтобы территория была благоустроена. Проект этого благоустройства разрабатывает АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья».

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Комментарии
20
Pro-yehali
1 час
Каким образом в ПИБе можно купить гараж, к кому обратиться? Я бы купил парочку на Петоградке))
Koma2024
1 час
Владеть гаражами на Каменноостровском - это совсем как-то вызывающе. Ещё и недовольны!
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