Из-за шума житель Ульяновска убил соседей, а после стал стрелять в полицию

Пенсионер, подозреваемый в убийстве двух соседей, открыл стрельбу по прибывшим на место правоохранителям в Ульяновске. В результате ответного огня он погиб. Подробности сообщили в пресс-службе регионального управления МВД 15 октября.

Инцидент случился во вторник в одном из домов по улице Варейкиса. По предварительным данным, 66-летний местный житель, недовольный шумом из квартиры выше, вооружился карабином и поднялся к соседям. В результате были застрелены 50-летний мужчина и 48-летняя женщина. Оба скончались на месте, передает 173.RU.

Обеспокоенные шумом жильцы вызвали полицию. Последних мужчина встретил тоже огнем. Ответными выстрелами его ранили, на руках у врачей он умер.

Возбуждено дело по факту убийства двух жителей дома и покушения на жизнь сотрудников полиции (ст.105, 317 УК РФ). На месте происшествия продолжают работать следователи-криминалисты, указало СУ СК по области.