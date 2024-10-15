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Происшествия Туристы попали под камнепад на Алтае, есть жертва

Туристы попали под камнепад на Алтае, есть жертва

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Трагическое происшествие случилось с туристами в Республике Алтай. Спасатели эвакуируют выживших и тело погибшей.

Как сообщает 15 октября МЧС, вчера в районе устья реки Кысхыштубег 12 человек попали под камнепад. Два человека ранены, скончалась 18-летняя девушка.

«До наступления темноты эвакуировали одну из пострадавших, она шла самостоятельно с другими членами группы навстречу сотрудникам МЧС России. Ее доставили в больницу», — отмечается в сообщении.

Туристическая группа, по данным МЧС, была зарегистрирована.

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