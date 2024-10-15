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Город ЖКХ В Калининском районе заменили 22,5 км тепловых сетей

В Калининском районе заменили 22,5 км тепловых сетей

На севере Петербурга ГУП «ТЭК СПб» обновило тепловые сети в квартале между проспектами Науки и Северным, улицами Карпинского и Софьи Ковалевской.

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2 комментария

«За последние годы энергетики значительно нарастили объемы комплексной модернизации тепловых сетей, — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. — В том числе ТЭК широко использует метод залповой реконструкции, когда в работу берут крупные кварталы — под полную замену трубопроводов. Очередной проект реализован на севере Петербурга: здесь обновили сети, протяженность которых сопоставима с половиной длины Западного скоростного диаметра». Он добавил, что АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» после выкупа городом акций компаний также будет перенимать опыт коллег по залповой реконструкции.

Работы в Калининском районе начались в декабре 2021 года. Старые сети заменили современными в пенополиуретановой изоляции, а также гибкими трубами, конструкция которых позволяет выбрать оптимальный маршрут теплотрассы в условиях плотной жилой застройки. На территории социально значимых учреждений более 380 м трубопроводов проложили в железобетонных каналах для большей безопасности.

Реконструкция велась по участкам, постепенно переключая потребителей на новые сети. Сейчас они обслуживают более 60 тыс. потребителей — это 112 зданий, в том числе 92 жилых дома, 7 детских садов и 4 школы. До конца 2024 года ГУП «ТЭК СПб» заменит еще 6 км тепловых сетей в Калининском районе.

Как отмечают в компании, раньше в этом квартале происходило около 50 аварий в год, а уже в 2023 году, после реконструкции половины от запланированного объема теплопроводов, не было зафиксировано ни одного дефекта.

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Комментарии
2
-4*
18 минут
До следующего сезона хватит?!
hayalci33
2 часа
Ничего не мешает и удвоить темпы замены, с такими-то тарифами.
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