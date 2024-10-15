В Калининском районе заменили 22,5 км тепловых сетей

«За последние годы энергетики значительно нарастили объемы комплексной модернизации тепловых сетей, — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. — В том числе ТЭК широко использует метод залповой реконструкции, когда в работу берут крупные кварталы — под полную замену трубопроводов. Очередной проект реализован на севере Петербурга: здесь обновили сети, протяженность которых сопоставима с половиной длины Западного скоростного диаметра». Он добавил, что АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» после выкупа городом акций компаний также будет перенимать опыт коллег по залповой реконструкции.

Работы в Калининском районе начались в декабре 2021 года. Старые сети заменили современными в пенополиуретановой изоляции, а также гибкими трубами, конструкция которых позволяет выбрать оптимальный маршрут теплотрассы в условиях плотной жилой застройки. На территории социально значимых учреждений более 380 м трубопроводов проложили в железобетонных каналах для большей безопасности.

Реконструкция велась по участкам, постепенно переключая потребителей на новые сети. Сейчас они обслуживают более 60 тыс. потребителей — это 112 зданий, в том числе 92 жилых дома, 7 детских садов и 4 школы. До конца 2024 года ГУП «ТЭК СПб» заменит еще 6 км тепловых сетей в Калининском районе.