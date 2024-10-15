Мужчина «насильно» продал ножи и овощерезку пожилой петербурженке. Деньги за товар нашел сам

В прошлый четверг в квартиру 77-летней пенсионерки на проспекте Культуры постучал мужчина, который под видом продавца убедил женщину открыть ему дверь, дальше в ход пошел «агрессивный маркетинг». Об этом 15 октября стало известно «Фонтанке».
По предварительным данным, после того, как пенсионерка открыла дверь, мужчина самостоятельно вошел в квартиру и забрал у нее 12 тысяч рублей, хранившиеся в конверте. Набор ножей и овощерезку мужчина оставил.
По подозрению в грабеже (161 УК РФ) был задержан 39-летний житель Башкирии. В прошлом мужчина был судим за кражу и угрозу убийством.