Два якудза угнали фургон с часами Rolex на 180 млн руб.

Двое членов якудза арестованы в японской префектуре Осака по обвинению в угоне фургона с крупной партией наручных часов Rolex. Об этом пишет 15 октября японский портал MBS.

Кража была совершена в Осаке 21 мая. Автомобиль компании Rolex Japan (официальный дистрибьютор швейцарской часовой компании в Японии) осуществлял доставку товаров. Двое безработных мужчин 52 и 55 лет смогли угнать его, пока он был припаркован. В салоне было 203 товара, в том числе 172 экземпляра Rolex, упакованных в пять алюминиевых чемоданов. Сумма ущерба составила 280 млн йен (около 180 млн руб.).

Фигуранты, как предполагается, входят в крупнейшую в Японии группировку якудза «Ямагути-гуми», которая основана в 1915 году и насчитывает около 8,9 тысячи человек. Полиция проверяет версию о причастности к преступлению других лиц.