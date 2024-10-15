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Город Ночь и день сравнялись по погоде. Заправляет всем циклон

Ночь и день сравнялись по погоде. Заправляет всем циклон

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Циклон принёс в Петербург облака и дожди.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 октября в городе облачная погода, утром и днем дождь, местами небольшой. Ветер умеренный. Температура воздуха ночью была 5-7 градусов, а днем составит 6-8.

Сегодня регион будет ощущать влияние циклона, который быстро смещается на север, и в середине дня его центр окажется уже над Карелией. В такой ситуации ожидается облачная и ветреная погода, пройдут небольшие дожди, на востоке области местами с мокрым снегом. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт.  ст., что немного выше нормы, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

В среду станет чуть теплее, 8-10 градусов, и без существенных осадков.

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