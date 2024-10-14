В Коммунаре произошел взрыв газа, хозяйка квартиры в реанимации

Врачи спасают пенсионерку из Гатчинского района Ленобласти, которая пострадала в результате взрыва газа в собственной квартире. Как сообщает 14 октября 47news, к детонации привела утечка.

Инцидент произошел в понедельник около полудня на улице Бумажников в Коммунаре. С места была госпитализирована 76-летняя собственница жилплощади. У пенсионерки диагностировали множественные повреждения, пациентка в тяжелом состоянии помещена в реанимацию.

После ЧП спасатели перекрыли газ в квартире. Обстоятельства происшествия устанавливаются.