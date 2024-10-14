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Общество Железный трон из «Игры престолов» продали на аукционе. За реквизит разгорелась ожесточенная борьба

Железный трон из «Игры престолов» продали на аукционе. За реквизит разгорелась ожесточенная борьба

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2 комментария

Оригинальный железный трон из «Игры престолов» продали на аукционе реквизита и памятных вещей из сериала HBO за 1,49 миллиона долларов. Об этом стало известно из материала CNN.

Толпы поклонников шоу пришли, чтобы сделать ставки на сотни костюмов, предметов реквизита и других предметов. Общая выручка торгов составила более 21 миллиона долларов.

Всего на аукционе Heritage Auctions в Далласе, который проходил с четверга по субботу, было представлено более 900 лотов, включая доспехи, мечи и оружие, ювелирные изделия и несколько других значимых предметов.

Самым дорогим лотом стал тот самый предмет, за который боролись персонажи сериала на протяжении восьми сезонов: Железный трон. Он был продан после шестиминутных ожесточенных торгов. Трон сделан из пластика, отделан металлической краской и украшен драгоценными камнями.

Также ушли с молотка меч Джона Сноу «Длинный коготь» (за 400 тысяч долларов), его костюм служителя Ночного дозора (за 337,5 тысячи долларов), доспехи Королевской гвардии Джейме Ланнистера (212 500 долларов) и доспехи Грегора Клигана (Горы) — за 212 500 долларов. Костюм Дейенерис Таргариен был продан за 112,5 тысячи долларов. Красное бархатное платье, которое Серсея носит в своем последнем появлении в сериале, ушло за 137 500 долларов, что на 122 500 долларов больше начальной ставки.

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Комментарии
2
Klaustrofobik
53 минуты
Путин купил? Или Кадыров?
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