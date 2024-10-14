Археологи в Китае нашли «царскую» гробницу возрастом в 5 тысяч лет. В захоронении — два гроба и челюсти свиньи

«Царскую» гробницу, построенную около 5 тысяч лет назад, нашли археологи в городе Шанцю в провинции Хэнань. Внутри они обнаружили внутренний и внешний гробы, передает 14 октября российская служба «Синьхуа».

Длина захоронения составляет от 4,5 до 4,8 метра, а в ширину — от 3,4 до 3,6 метра. По итогам раскопок внутри удалось найти 350 предметов: сотни изделий из керамики, 200 из нефрита, а также нижние челюсти свиньи. Последнее указывает на начало расслоения общества, отмечает издание.

Находка считается одним из крупнейших погребений как по размеру, так и по количеству найденных в ней вещей. Ученые полагают, что могила принадлежала правителю раннего государства. Вокруг гробницы 5 тысяч лет назад было крупное поселение, которое, как считают археологи, было столицей легендарного древнего царства Хуайи. С начала 2024 года специалисты откопали здесь около 45 могил, часть которых принадлежала элите того времени.