«Газель», «Нива», Mitsubishi и Nissan. Под Воронежем пожилого пешехода на трассе переехали четыре раза

Пожилой пешеход погиб на трассе под Воронежем. 82-летнего мужчину переехали сразу четыре машины, сообщает 14 октября ГУ МВД региона.

ДТП произошло накануне вечером в Семилукском районе на 196 километре автодороги Курск-Воронеж. По предварительной информации, первым пожилого человека, который переходил трассу, сбил 27-летний водитель «Газели». Следом мужчину сбила попутная Mitsubishi, за рулем которой была 31-летняя женщина. Далее пешеход очутился под колесами Nissan, которой управляла 46-летняя женщина. Последним участником аварии стал 71-летний водитель «Нивы».

Пешеход от полученных травм скончался на месте. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.