«Путин продает тираж»: в Финляндии посчитали обложки местных газет с президентом РФ. Результат впечатляет

Президент России Владимир Путин в 2023 году 333 раза появлялся на обложках финских газет и таблоидов. Такие данные приводит 14 октября издание Yle.

Так, изображение российского лидера находилось на обложке хотя бы одной из вечерних газет Финляндии почти 11 месяцев в прошлом году, а в феврале фото Путина каждый день украшало собой первые полосы. В общей сложности Владимир Путин появился на обложке Iltalehti 259 раз, а Ilta-Sanomat — 145 раз. И это при том что каждое издание в год выпускает по 301 номеру.

Yle уточняет, что в текущем году президент России появляется на обложках финских изданий реже, но все равно весьма часто: 118 раз в Iltalehti и 64 — в Ilta-Sanomat.

Главреды обоих изданий признались, что президент РФ интересует финнов. Или, иными словами, Путин продает тираж. Это подтверждает не только объем реализуемой печатной продукции, но и статистика чтения в Интернете.