В Архангельске мужчина разбил огнетушителем окна автобуса и захватил в заложницы пассажирку

В Архангельске днем 14 октября пассажир автобуса, следующего по 43-му маршруту, начал буянить во время движения: распылил огнетушитель, разбил им окна и в итоге захватил в заложницы девушку. Об инциденте сообщает портал 29.ru.

Источник: 29.ru







По данным СМИ, всё произошло на остановке «Мастерская». Очевидцы, выскочившие из общественного транспорта, вызвали полицию. Однако, прежде чем на место происшествия прибыли полиция и Росгвардия, буян схватил аварийный молоток (используемый для разбития стекол при эвакуации) и захватил в заложницы девушку (сообщается, что он успел нанести ей несколько ударов). По предварительной информации, ее помогли спасти пассажиры при помощи перцового баллончика. После этого агрессивного нападавшего скрутили и держали до прибытия правоохранителей, которые забрали мужчину в отделение.

Источник: 29.ru







В компании-перевозчике «Рико» предположили, что задержанный мужчина был под воздействием наркотиков. Девушка якобы ехала вместе с ним. Смутьян умудрился также нанести травмы самому себе.

Источник: 29.ru







Поврежденный автобус снят с линии. Перевозчик намерен требовать компенсации ущерба через суд.