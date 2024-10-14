Боец ММА Монсон женился по мусульманскому обряду

Боец смешанных единоборств (ММА) и экс-чемпион UFC Джефф Монсон женился по мусульманскому обряду. Венчание, также известное под названием «никах», состоялось в главной мечети города Уфа. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщает РИА Новости.

Как отмечает жена спортсмена Екатерина, их венчание с Монсоном прошло по нормам ислама в одной из мечетей Уфы в прошлый понедельник, 7 октября. По ее словам, пара не стремится выставлять свою личную жизнь напоказ, поэтому церемония прошла в довольно скромной обстановке.

Несмотря на это, торжественная свадьба с гостями все же планируется. По предварительной информации, ее могут провести уже весной 2025 года.

Напомним, в августе этого года боец ММА и бывший чемпион UFC Джефф Монсон принял ислам во время приема в Москве по случаю празднования Курбан-байрама.

Монсон переехал в Россию в 2013 году, а в 2018-м получил российское гражданство. В сентябре 2023 года был избран в парламент Башкортостана, после чего его лишили гражданства США. Он собирался учить местных детей борьбе. Также Монсон стал депутатом Совета депутатов городского округа Красногорска от партии «Единая Россия» 9 сентября 2018 года.