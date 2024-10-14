Эксперты: в 2025 году рынок недвижимости может развиваться по одному из трех сценариев

С момента отмены ипотеки с государственной поддержкой для многих людей ипотека стала неподъемной. Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов Группы компаний «А101» Рустам Азизов считает, что в этих условиях возможны три варианта дальнейшего развития событий на рынке недвижимости: негативный, нейтральный и позитивный.



Один из главных пессимистичных сценариев связан со вступлением в силу 1 января 2025 года «Стандарта защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков», или попросту — ипотечного стандарта. Среди его требований — первоначальный взнос только за счет заемщика (без кешбэка), запрет на запуск банками и застройщиками кредитов по сниженным ставкам — даже по льготным программам.



— Ряд банков уже ввел дополнительные комиссии с застройщиков за любой ипотечный кредит не по госпрограммам, и этот процесс, скорее всего, продолжится, — добавил Рустем Азизов. — То есть даже если найдется человек, согласный взять ипотеку под 25%, он еще и заплатит за квартиру примерно на 10% больше, — пояснил Азизов. — И банки тут ни при чем.



Как пояснил эксперт, у ЦБ РФ есть норматив по полной стоимости кредита (ПСК). Это все расходы, связанные с ипотекой: проценты по кредиту, страховка, оценка и т. п. Верхнюю границу ПСК нельзя нарушать, но сейчас ставки по ипотеке настолько высоки, что ни один ипотечный кредит фактически не может быть выдан без этого нарушения. Но при этом стоимость квартиры в ПСК не входит, и ее удорожание позволяет банкам все же снизить ставку буквально на несколько процентов, чтобы вписаться в требования. Но для покупателей жилья, конечно, ничего хорошего в этом нет.



Нейтральный сценарий, по мнению эксперта, сводится к тому, что ипотечный рынок станет более спокойным, даже когда вступит в силу ипотечный стандарт.



Позитивный сценарий мог бы заключаться в появлении на рынке адресных ипотечных программ — например, молодежной ипотеки.

