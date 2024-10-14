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Общество Петербуржец получил выплату и расторг контракт с воинской частью. Деньги пришлось вернуть

Петербуржец получил выплату и расторг контракт с воинской частью. Деньги пришлось вернуть

3 990
6 комментариев

Расторгшему контракт на участие в СВО петербуржцу Евгению пришлось вернуть положенную единовременную выплату. В рядах гранатометчиков он пробыл два месяца, но вскоре передумал участвовать в боевых действиях и расторг договор. Подробностями истории поделилась руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева 14 октября.

Так, Фрунзенский районный суд рассмотрел иск СПб ГКУ «Городской информационно-расчетный центр» к местному жителю о взыскании 100 тыс. рублей. По данным дела, 23 мая 2022 года Евгений заключил контракт и был зачислен гранатометчиком в списки личного состава воинских частей, принимающих участие в спецоперации. На счет мужчины была переведена единовременная материальная помощь (ЕМП) в размере 100 тыс. рублей.

Спустя два месяца, 21 июля, Евгений был досрочно уволен приказом командира мотострелковой дивизии в связи с невыполнением условий контракта.

Как пояснила глава пресс-службы, в силу пункта 7 Порядка предоставления ЕМП, решение об отказе в выплате принимается в случае досрочного расторжения контракта по основаниям, не связанным с получением увечья, ранения, контузии при несении службы, за исключением случаев наличия вины гражданина в получении вреда здоровью.

«В иных случаях невыполнения условий контракта ЕМП подлежит взысканию», — подчеркнула Дарья Лебедева.

В результате суд взыскал с Евгения 100 тыс. рублей необоснованно полученной ЕМП при заключении контракта на участие в СВО.

Отметим, что с начала специальной военной операции в Петербурге зарегистрировано только два дела о возмещении необоснованно полученной единовременной материальной помощи.

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Комментарии
6
И.Н
1 час
А может он теперь заключить контракт за 3 миллиона рублей?!
282694747
41 минута
Понял, посмотрел… ну его на фиг
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