Петербуржец получил выплату и расторг контракт с воинской частью. Деньги пришлось вернуть

Расторгшему контракт на участие в СВО петербуржцу Евгению пришлось вернуть положенную единовременную выплату. В рядах гранатометчиков он пробыл два месяца, но вскоре передумал участвовать в боевых действиях и расторг договор. Подробностями истории поделилась руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева 14 октября.

Так, Фрунзенский районный суд рассмотрел иск СПб ГКУ «Городской информационно-расчетный центр» к местному жителю о взыскании 100 тыс. рублей. По данным дела, 23 мая 2022 года Евгений заключил контракт и был зачислен гранатометчиком в списки личного состава воинских частей, принимающих участие в спецоперации. На счет мужчины была переведена единовременная материальная помощь (ЕМП) в размере 100 тыс. рублей.

Спустя два месяца, 21 июля, Евгений был досрочно уволен приказом командира мотострелковой дивизии в связи с невыполнением условий контракта.

Как пояснила глава пресс-службы, в силу пункта 7 Порядка предоставления ЕМП, решение об отказе в выплате принимается в случае досрочного расторжения контракта по основаниям, не связанным с получением увечья, ранения, контузии при несении службы, за исключением случаев наличия вины гражданина в получении вреда здоровью.