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Происшествия В Казани мужчина выстрелил в любовника жены, который вышел из колонии

В Казани мужчина выстрелил в любовника жены, который вышел из колонии

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6 комментариев

Стрельба произошла возле исправительной колонии № 2 в Приволжском районе Казани днем 14 октября. По предварительной информации, причиной могла стать месть. Подробности сообщает портал Inkazan со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По утверждению источника, из колонии после отбытия срока вышел один из осужденных. Недалеко от входа его подкараулил мужчина с травматическим пистолетом и якобы выстрелил, целясь в лицо. По данным собеседника портала, нападавшим является муж женщины, которая была любовницей осужденного. По данным «Вечерней Казани», мужчина отбывал срок за изнасилование. Его состояние после нападения пока неизвестно.

В Управлении ФСИН по Татарстану РИА Новости рассказали, что стрельба произошла на прилегающей к колонии территории. Младший инспектор ИК-2 услышал звук выстрела и увидел двух борющихся мужчин. Вооруженного мужчину обезвредили. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, на место вызвали следственно-оперативную группу.

Официально правоохранительные органы пока не сообщали о случившемся.

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Комментарии
6
Zet
1 час
молодец муж - займёт освободившееся место в колонии, а любовник - у него дома...
aprahka
57 минут
Может произойти рокировка.
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