В Казани мужчина выстрелил в любовника жены, который вышел из колонии

Стрельба произошла возле исправительной колонии № 2 в Приволжском районе Казани днем 14 октября. По предварительной информации, причиной могла стать месть. Подробности сообщает портал Inkazan со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По утверждению источника, из колонии после отбытия срока вышел один из осужденных. Недалеко от входа его подкараулил мужчина с травматическим пистолетом и якобы выстрелил, целясь в лицо. По данным собеседника портала, нападавшим является муж женщины, которая была любовницей осужденного. По данным «Вечерней Казани», мужчина отбывал срок за изнасилование. Его состояние после нападения пока неизвестно.

В Управлении ФСИН по Татарстану РИА Новости рассказали, что стрельба произошла на прилегающей к колонии территории. Младший инспектор ИК-2 услышал звук выстрела и увидел двух борющихся мужчин. Вооруженного мужчину обезвредили. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, на место вызвали следственно-оперативную группу.

Официально правоохранительные органы пока не сообщали о случившемся.