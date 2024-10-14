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Политика Путин подписал закон, разрешающий главе СК РФ находиться на посту после 70 лет

Путин подписал закон, разрешающий главе СК РФ находиться на посту после 70 лет

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4 комментария

Владимир Путин подписал закон о возможности продления срока службы для председателя Следственного комитета РФ, достигшего 70 лет. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщается на официальном портале правовых актов.

Законопроект вносит изменения в часть 4 статьи 30 Федерального закона «О Следственном комитете РФ» от 28 декабря 2010 года. Согласно документу, срок службы главы СК, достигшего 70 лет, может быть продлен самим президентом России.

В настоящий момент председателем СК России является генерал юстиции РФ Александр Бастрыкин, которому в августе этого года исполнился 71 год. Пост он занимает с начала 2011 года.

Согласно действующей версии ФЗ «О Следственном комитете России», предельный возраст пребывания на службе в СКР — 65 лет, но есть возможность продления до 70 лет. До принятия закона такой меры не было.

Напомним, в конце сентября президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, позволяющий продлить срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего 70-летнего возраста. 

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Комментарии
4
280896530
31 минута
Еще немного и понятия "маразм", "склероз" и "старческое слабоумие" Путин вычеркнет из всех медицинских справочников. Несогласные доктора будут признаны иногентами.
chip1
19 минут
Друзьям все, остальным – закон (с)
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