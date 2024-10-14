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Общество Памфилова: в России вырос уровень доверия к результатам выборов

Памфилова: в России вырос уровень доверия к результатам выборов

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8 комментариев

Выборные кампании 2024 года прошли при рекордной явке и высоком уровне доверия избирателей к результатам. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным 14 октября.

По словам Памфиловой, рекордно высокая явка была зафиксирована как на президентских, так и на региональных выборах. На последних, в частности, впервые с момента введения Единого дня голосования отмечена самая высокая явка, добавила она.

«И высокие результаты, легитимность которых не вызывает сомнения, и высокий уровень доверия — это тоже очень важно, что за эти годы высокий уровень доверия к результатам выборов», — заявила глава ЦИК.

Она подчеркнула, что к 2024 году избирательная система в России стала, с одной стороны, «максимально устойчивой и надежной», а с другой — «очень динамичной», что позволяет быстро решать возникающие проблемы и работать на опережение, не допуская конфликтов.

И те, и другие выборы, как доложила Памфилова, прошли «максимально успешно», во многом благодаря «как никогда слаженным» действиями всех участников процесса. «Мы очень хорошо и оперативно взаимодействовали и с правоохранительными органами, и законодательными, и с Правительством, и с региональными властями», — отметила она.

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Комментарии
8
282799367
14 минут
"Мы очень хорошо и оперативно взаимодействовали и с правоохранительными органами, и законодательными, и с Правительством, и с региональными властями" Это, да! Неугодных кандидатов давили с привлечением ресурсов всех упомянутых структур.
Kostiks
10 минут
ахаха. А как там видео с женщинами-пандами? Подлинность не установлена?)) Высота строчек как основание для снятия с выборов?))
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