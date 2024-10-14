Почти 1000 человек вывели из школы в Приморском районе. Что там происходит

Почти 1000 учащихся эвакуировали из школы № 578 в Приморском районе Петербурга. Образовательное учреждение получило сообщение о минировании. В администрации района 14 октября «Фонтанке» объяснили, что происходит.

«На электронную почту школы поступило сообщение о том, что школа заминирована. Эвакуированы 980 обучающихся и 70 сотрудников», — рассказали в пресс-службе администрации.

Эвакуация школьников произошла в разгар учебного дня — в районе 12 часов. Сейчас на месте работают оперативные службы. Дети вместе с учителями находятся во дворе школы.