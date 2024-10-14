Тепло ли тебе, петербуржец? Куда звонить, если не дали отопление

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В Петербурге объявлено начало отопительного сезона с полудня 14 октября. Во всех зданиях, подключенных к центральному отоплению, батареи в скором времени станут горячими. Предлагаем освежить в памяти: куда звонить, если отопление не дали.

Комитет по энергетике принял решение о начале отопительного сезона несколько раньше, чем мог бы это сделать. Согласно постановлению правительства России № 354, отопление должно быть обеспечено, если пять дней подряд среднесуточная температура в регионе держится ниже +8 °C (не позднее, чем на следующий день). 11 октября, то есть за три дня до старта отопительного сезона в этом году, температура воздуха днем составила +15°C, ночью около +7°C. 12 октября столбики термометра поднимались до +12°C. 14 октября — до +9°C.

«Решение о начале отопительного сезона принято в связи с обращениями граждан и метеорологическим прогнозом погоды, свидетельствующим о планомерном похолодании», — отметила пресс-служба комитета 11 октября.

В комментариях петербуржцы уже по традиции разделились на два лагеря: одни жаловались на холодные батареи и приветствовали полноценный старт отопительного сезона, другие посчитали его преждевременным. С 30 сентября в городе проводилось периодическое протапливание для подготовки систем, но некоторые ждали горячих батарей уже с этого дня.

«Будем надеяться. А то у нас на Бухарестской 67-1 батареи стоят холодные с 1-го числа и протапливают только одну комнату. А ЖКС ничего, кроме фраз о том, что передали в службу информацию, ничего ответить не могут… А нас только электрические обогреватели и спасают», — посетовал Павел.

«Это просто какое-то издевательство над людьми! Из года в год одно и тоже, мы должны мёрзнуть и выпрашивать включить нам отопление! Нам дали только 8 числа. Уверена, что они себе отопление ещё 30 числа включили!» — написала Елена.

«Сейчас на улице +12С°. Радиаторы в квартире выключены — свежо и не холодно! Кто мёрзнет, в первую очередь надо решить вопрос со своими окнами: герметик, уплотнитель — также стена, входные двери», — высказалась Наталия, что встретило поддержку еще пары горожан.

Горячие ли у вас батареи — зависит не только от городского правительства и теплоэнергетиков, но и от управляющей вашим домом организации. Поэтому, если у вас не появилось отопление после старта отопительного сезона, — в первую очередь стоит позвонить в УК, ТСЖ или ЖСК вашего дома. Номер телефона своей управляющей организации можно найти на платежной квитанции, информационном стенде в парадной или на сайте компании.

Если после звонка в управляющую организацию проблема не решена, звоните в жилищное агентство своего района:

ГКУ ЖА Адмиралтейского района: 409-71-21 — круглосуточно.

ГКУ ЖА Василеостровского района: 323-20-38 — круглосуточно.

ГКУ ЖА Выборгского района: 417-66-58 — круглосуточно.

ГКУ ЖА Калининского района: 542-26-18 — круглосуточно.

ГКУ ЖА Кировского района: 252-25-64 — с 9:00 до 18:00.

ГКУ ЖА Кировского района: 252-65-23 — с 18:00 до 9:00.

ГКУ ЖА Колпинского района: 246-44-98 — круглосуточно.

ГКУ ЖА Красногвардейского района: 241-59-96 — круглосуточно.

ГКУ ЖА Красносельского района: 241-38-03 — круглосуточно.

ГКУ ЖА Кронштадтского района: 246-20-22, 435-33-96 — круглосуточно.

ГКУ ЖА Курортного района: 409-74-77 — круглосуточно.

ГКУ ЖА Московского района: 241-36-65 — круглосуточно.

ГКУ ЖА Невского района: 412-33-37 — круглосуточно.

ГКУ ЖА Невского района: 242-39-27 — с 9:00 до 18:00.

ГКУ ЖА Петроградского района: 241-22-22 — круглосуточно.

ГКУ ЖА Петродворцового района: 409-72-75 — круглосуточно.

ГКУ ЖА Приморского района: 576-46-11 — круглосуточно.

ГКУ ЖА Пушкинского района: 241-39-81 — с 9:00 до 18:00.

ГКУ ЖА Пушкинского района: 241-39-80 — круглосуточно.

ГКУ ЖА Фрунзенского района: 576-53-49 — круглосуточно.

ГКУ ЖА Центрального района: 273-15-82 — с 9:00 до 18:00.

ГКУ ЖА Центрального района: 272-11-44 — с 18:00 до 9:00.

Можно звонить и в Городскую аварийно-восстановительную службу жилищного фонда Санкт‑Петербурга (подведомственна жилищному комитету): 409-73-78, 409-73-29 — с 9:00 до 20:00.

И, традиционно, на холодные батареи можно жаловаться по телефону 004.

Тарифы на большую часть коммунальных услуг в Петербурге, в том числе отопление, были заморожены с лета 2024 до лета 2025. Размер оплаты в некоторых случаях зависит от фактического расхода теплоэнергии, в других — установлен по нормативу. Норматив рассчитывают, ориентируясь на год постройки и тип здания — это помогает оценить его энергоэффективность.

С этого сезона по нормативу за отопление будут платить в том числе жители домов «на сцепке», которые получают горячую воду по коммуникациям от соседних зданий и не имеют своего счетчика. «Фонтанка» публиковала списки адресов, которых это касается, с необходимыми расчетами.