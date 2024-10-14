В 152 раза дороже. Как проходит эксперимент «Почты России» по доставке грузов беспилотниками

В северных регионах России проходит эксперимент по доставке грузов беспилотниками. Этот вариант перевозок обходится «Почте России» в 152 раза дороже, чем на регулярном пилотируемом рейсе, и в 43 раза дороже, чем на чартерном рейсе, сообщает в понедельник, 14 октября, РБК, ссылаясь на доклад главы дирекции управления транспортом «Почты России» Георгия Баутина.

Сейчас экспериментальные полеты БПЛА-курьеров осуществляются в Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе и Камчатском крае. Главная цель цифровизации доставки в труднодоступных уголках России — сделать процесс экономически оправданным. Однако, согласно докладу Баутина, добиться этого пока не получилось.

К примеру, стоимость перевозки 1 килограмма груза на регулярном рейсе между поселком Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа и селом Антипаюта того же региона обходится в 90 рублей. На чартере — 315 рублей, а на беспилотнике — 13,6 тысячи рублей.

Как рассказывают в «Почте России», также существует недостаточная надежность доступных к эксплуатации беспилотников. На сегодняшний день в доставках груза до 50 килограммов участвует SH-350, до 100 килограммов — SH-450 и ВТ 440. Их производят компании «Аэромакс» и «Радар ММС».

«Те, кто пользуется услугами по логистике, не будут покупать дроны. Они хотят покупать услугу доставки, которая либо дешевле, либо быстрее, чем сейчас есть на рынке. Поэтому им все равно, будет это дрон, вертолет, космический корабль, — неважно. Главное, чтобы это было экономически выгоднее», — рассказал гендиректор компании «Русдронопорт», разрабатывающей станции базирования БПЛА, Николай Ряшин.

По словам Ряшина, активное использование беспилотников для этих целей может начаться только через пять лет. Однако развитию сферы мешает то, что такой вид перевозки не разрешен в тех местах, где это действительно необходимо, — в городах. Похожего мнения придерживается ведущий эксперт центра компетенций Национальной технологической инициативы Александр Родин. Он отметил, что доставка грузов на бесплотных летальных средствах станет шире и популярнее только через несколько лет. Кроме того, Родин заявил, что «Почта России» сделала ошибку в эксперименте: компания отдала предпочтение беспилотным вертолетам, тогда как экономически выгоднее применять конвертопланы или самолеты с вертикальным взлетом и посадкой.

Из плюсов использования беспилотников, которые отмечает «Почта России», — возможность доставлять грузы в сложных климатических условиях.