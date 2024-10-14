На Петровском острове благоустроили набережную Малой Невы

Источник: Предоставлено холдингом Setl Group







На Петровском острове благоустроили 300 метров набережной Малой Невы, где создали прогулочную зону. Как рассказали в холдинге Setl Group, вдоль береговой линии появилась извилистая дорожка, сад камней и озеленение.



Вдоль берега создали ограждение из габионов — сетчатых конструкций, заполненных гранитным щебнем. В прогулочной зоне предусмотрено три вида покрытия: набивное, тротуарная плитка и посевной газон из многолетних трав.

