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Финансы Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за 9 месяцев 2024 года составила 40,5 млрд рублей

Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за 9 месяцев 2024 года составила 40,5 млрд рублей

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Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за три квартала года составила 40,5 млрд рублей, увеличившись на 6,6 % по сравнению с результатом этого же периода прошлого года. При этом в третьем квартале чистая прибыль выросла на 59,3 % и составила 15,6 млрд.

Чистый процентный доход вырос на 40% и достиг 50,8 млрд рублей относительно прошлогоднего результата за девять месяцев. Выручка составила 68,3 млрд рублей, увеличившись на 20 %.

На 1 октября 2024 года кредитный портфель банка до вычета резервов составил 720,9 млрд рублей, увеличившись на 6,5 % с начала года. В том числе корпоративный портфель кредитов составил 562,3 млрд рублей, а розничный 158,6 млрд рублей.

Сумма средств клиентов в банке составила 616,4 млрд рублей, сократившись с начала года на 4,8 %. Из них на средства корпоративных клиентов пришлось 247,6 млрд рублей, а розничных — 368,7 млрд рублей.

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