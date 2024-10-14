Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за 9 месяцев 2024 года составила 40,5 млрд рублей

Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за три квартала года составила 40,5 млрд рублей, увеличившись на 6,6 % по сравнению с результатом этого же периода прошлого года. При этом в третьем квартале чистая прибыль выросла на 59,3 % и составила 15,6 млрд.



Чистый процентный доход вырос на 40% и достиг 50,8 млрд рублей относительно прошлогоднего результата за девять месяцев. Выручка составила 68,3 млрд рублей, увеличившись на 20 %.



На 1 октября 2024 года кредитный портфель банка до вычета резервов составил 720,9 млрд рублей, увеличившись на 6,5 % с начала года. В том числе корпоративный портфель кредитов составил 562,3 млрд рублей, а розничный 158,6 млрд рублей.

