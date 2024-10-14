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Доброе дело Гольфисты соберутся на турнир в Ленобласти, чтобы помочь подростку в борьбе с лейкозом

Гольфисты соберутся на турнир в Ленобласти, чтобы помочь подростку в борьбе с лейкозом

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1 комментарий

В Ломоносовском районе Ленобласти пройдёт VIII ежегодный благотворительный гольф-турнир. Профессионалы и любители соберутся, чтобы помочь 17-летнему Диме в его борьбе с тяжёлым заболеванием.

Дима Гаврилов приехал в Петербург из Новосибирска, но не для того, чтобы любоваться красотами. У подростка острый лимфобластный лейкоз. В Северной столице он проходит лечение. Диме предстоит пересадка костного мозга, а чтобы она успешно прошла, необходима терапия иностранным препаратом. Это лекарство не входит в стандартное лечение острого лимфобластного лейкоза и является индивидуальным назначением. Только его стоимость почти два миллиона рублей. Таких денег ни юноше, ни его опекуну (у мальчика нет родителей) взять негде. Помощь в сборе средств оказывает петербургский благотворительный фонд «свет.дети». А ещё — Фонд развития гольфа в России, который уже восьмой раз организует турнир в помощь детям с тяжелыми заболеваниям.

Соревнования пройдут 19 октября на профессиональном 18-луночном поле круглогодичного гольф-курорта. Спортивное мероприятие соберёт не только гольфистов-любителей, но и корпоративные команды, составленные из гольфистов-новичков от компаний из разных отраслей, которые будут сражаться за отдельный Корпоративный Кубок. Как рассказали «Фонтанке» в БФ «свет.дети», команды уже собраны, дело — за зрителями, их тоже ждут на турнире.

Организаторы подготовили большую программу и для спортсменов, и для болельщиков. Для гольфистов будет организован парный турнир скрэмбл, а также предусмотрено участие в дополнительных призовых номинациях. А зрители и гости смогут научиться играть в гольф, принять участие в состязании на «Лучший удар по гольфу». Также запланированы беспроигрышная лотерея и аукцион. Один из лотов – фотография с автографом звезды гольфа, автора книги «Golf My Way» Джека Уильяма Никлауса. Подлинность лота подтверждается сертификатом происхождения, подчеркнули организаторы.

Все вырученные средства будут направлены на помощь Диме Гаврилову.

«Мы проводим благотворительный гольф-турнир уже в восьмой раз и очень рады сотрудничеству в этом году с благотворительным фондом „свет.дети“. Начиная с 2016 года, около 5,5 миллионов рублей было собрано и передано на помощь тяжелобольным детям. Помощь получили 11 детей. Огромное спасибо всем, кто помогал в организации и проведении данного и предыдущих гольф-турниров. В наших турнирах могут принимать участие как опытные гольфисты, так и те, кто взял клюшку для гольфа в руки совсем недавно. Любой желающий может стать также гостем вечерней программы турнира и научиться играть в гольф и принять участие в других событиях вечера. Считаю, что, подводя итоги своей жизни, мы прежде всего будем вспоминать добрые дела, когда мы помогали», — сказал учредитель Фонда развития гольфа Дмитрий Ботин.

Благотворительный гольф-турнир состоится на территории Лопухинского сельского поселения в Ломоносовском районе. Подробности можно узнать на сайте БФ «свет.дети».

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Комментарии
1
Koma2024
15 минут
В гольф играют небедные люди, на них вся надежда, дай им бог здоровья, если соберут мальчику на лечение. Но почему идут постоянные сборы на детей граждан России? Неужели государство даже детей не может вылечить?
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