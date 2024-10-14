Под Петербургом с кулаками набросились на водителя и его автобус

Полиция ищет мужчину, который выместил свой гнев на водителе автобуса во Всеволожском районе Ленобласти. Транспорту тоже досталось.

56-летний петербуржец подвергся нападению накануне незадолго до часа дня в посёлке имени Свердлова, стало известно «Фонтанке» 14 октября. Там находится конечная остановка автобуса № 476, курсирующего между Петербургом и Ленинградской областью.

По словам водителя, на остановке в кабину ворвался незнакомец и обрушил на него град ударов. После мужчина покинул салон, но, судя по всему, не остыл. По данным полиции, он скрылся с места после того, как несколько раз ударил по кузову автобуса.

Пострадавший водитель позвонил в службу «112», но от медицинской помощи отказался. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что агрессора ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.