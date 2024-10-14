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Общество «Каждый себе должен задать вопрос». В России могут запретить цирковые номера с животными

«Каждый себе должен задать вопрос». В России могут запретить цирковые номера с животными

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10 комментариев

Госдума в ноябре рассмотрит законопроект, согласно которому в цирке могут запретить выступления животных. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов считает, что вопрос подняли правильно, но решать его нужно поступательно. Например, можно ужесточить требования к содержанию животных в цирке. 14 октября слова депутата публикует РИА Новости.

Парламентарий считает, что тему содержания животных в цирке нужно постоянно держать на контроле. Однако радикальности здесь быть не должно. Бурматов сказал, что сейчас, после того как животное завершает свою цирковую карьеру, оно остается на пожизненном обеспечении у цирка до конца своих дней. О нем заботятся и ухаживают. Бурматов считает, что в случае, если законопроект о запрете номеров с животными будет принят, реабилитационные центры для четвероногих не справятся с их наплывом. Специалисты таких центров занимаются выхаживанием животных, переданных туда, например, от браконьеров.

Также Бурматов отметил, что на данный момент в целом сильно снизился процент выступлений животных на цирковых представлениях. По его словам, номера с животными стали составлять меньше 30 % от всей программы. При этом для выступлений часто берут кошек, собак и лошадей, которых человек уже приручил.

Помимо этого, Владимир Бурматов сказал, что сейчас во многих городах цирковые представления с животными очень востребованы и «каждый себе должен задать вопрос, он своими деньгами поддержит эти выступления?» Депутат подчеркнул, что «спрос рождает предложение».

Парламентарий отметил, что комитет предложит отправить вышеуказанный законопроект на доработку.

В июле текущего года генеральный директор «Росгосцирка» Сергей Беляков сказал, что запрет на выступления животных в цирке ликвидирует цирковое искусство в целом. Законопроект, предложенный в феврале партией «Новые люди», предполагает полное исключение животных из цирковых выступлений.

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Комментарии
11
firma
1 час
Что насчёт зоопарков, где животные пожизненно в клетках сидят...
ДЕД
1 час
Хм... Неужели дума заработала?
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