Квартирный пожар унес жизнь мужчины на востоке Петербурга

Пятнадцать пожарных прибыли к девятиэтажке в Невском районе Петербурга, в которой загорелась квартира. Без жертв не обошлось, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 14 октября.
Сигнал о пожаре на улице Коллонтай, 47, поступил в дежурную часть в 8:11 утра. Спасатели оперативно выехали к месту ЧП на трех спецмашинах.
Возгорание произошло в четырехкомнатной квартире, к прибытию помощи огонь успел охватить 9 квадратных метров. К 8:27 пламя полностью потушили.
«В результате пожара погиб мужчина», — говорится в сообщении.
Причины появления огня и другие подробности произошедшего устанавливаются.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.