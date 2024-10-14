Квартирный пожар унес жизнь мужчины на востоке Петербурга

Пятнадцать пожарных прибыли к девятиэтажке в Невском районе Петербурга, в которой загорелась квартира. Без жертв не обошлось, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 14 октября.

Сигнал о пожаре на улице Коллонтай, 47, поступил в дежурную часть в 8:11 утра. Спасатели оперативно выехали к месту ЧП на трех спецмашинах.

Возгорание произошло в четырехкомнатной квартире, к прибытию помощи огонь успел охватить 9 квадратных метров. К 8:27 пламя полностью потушили.

«В результате пожара погиб мужчина», — говорится в сообщении.

Причины появления огня и другие подробности произошедшего устанавливаются.