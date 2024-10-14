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Общество УК хотят дополнить новой статьей. В РФ разработали законопроект о наказании за попытку помешать работе адвокатов

УК хотят дополнить новой статьей. В РФ разработали законопроект о наказании за попытку помешать работе адвокатов

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3 комментария

Федеральная палата адвокатов (ФПА) разработала законопроект, защищающий граждан от воспрепятствования юридической защите. За попытки помешать адвокатам выполнять их работу хотят наказывать штрафами и лишением свободы, пишет 14 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Авторы законопроекта хотят добавить в Уголовный кодекс РФ новую статью 149.1, а также внести поправки в УПК РФ и Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». За недопуск адвоката к задержанному для участия в следственных и иных процессуальных действиях доверителя предлагается штрафовать на 80 тысяч рублей или лишать свободы на срок до четырех лет. За незаконный сбор или распространение сведений, составляющих адвокатскую тайну, предлагается наказывать штрафом до 1 миллиона рублей, исправительными либо принудительными работами или четырьмя годами лишения свободы. Штраф до 80 тысяч рублей или арест на полгода предусмотрен за «вмешательство в законную адвокатскую деятельность». 

Законопроект изучат в Министерстве юстиции РФ и комитете Госдумы по госстроительству и законодательству. Первый заместитель председателя комитета Ирина Панькина отметила, что изменения в УК должны основываться на глубоком анализе, который подтвердит недостаточность существующих механизмов и необходимость введения новой нормы в УК РФ.

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Комментарии
4
VKuser174198221
12 минут
Да какого следака вообще интересует мнение адвоката? Его ходатайства? Много адвокатских жалоб суд удовлетворил? Адвокат сейчас- это рудимент из тех времён, когда пытались осуществлять правосудие.....
-4*
17 минут
Нужно ввести налог на скудоумие депутатов! Все законы во вред народу...
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