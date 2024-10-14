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Афиша Plus Представитель ВООПИиК расскажет, какое культурное наследие надо сохранять и как правильно это делать

Представитель ВООПИиК расскажет, какое культурное наследие надо сохранять и как правильно это делать

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Объекты культурного наследия нужно сохранять — но какое наследие считается достойным сохранения? 17 октября узнаем из лекции эксперта ВООПИиК в библиотеке «Старая Коломна». Бесплатно. 12+

Есть такая категория «выявленный объект культурного наследия». Это промежуточная позиция: у объекта есть шанс попасть в «полноценный» перечень объектов культурного наследия, но есть риск и не попасть. Жители Токсово Ленобласти боролись за то, чтобы «выявленным» признали Токсовский деревянный железнодорожный вокзал. Здание было построено незадолго до Октябрьской революции в стиле модерн, причем в «финском модерне»: архитектор — Урхо Пяллия. В конце 2000-х вокзал изрядно изменили, вплоть до того, что обшили сайдингом. А потом РЖД и вовсе захотели его снести. Жители ратовали за реставрацию. Дело дошло аж до Конституционного суда. И КС решил, что защитники были правы. Правда, к тому моменту вокзал уже три года как был снесен. Причем вроде как по закону: правительство Ленобласти не сочло его выявленным объектом культурного наследия.

Какие требования российское законодательство предъявляет к собственникам объектов культурного наследия? Тамара Турапина, исследователь архитектурного наследия города Гатчины, член Ленинградского областного отделения Всероссийского общества по охране памятников истории и культуры (ВООПИиК) расскажет об этом, а еще напомнит историю сохранения культурного наследия на разных исторических этапах. Идем в библиотеку «Старая Коломна» (пр. Римского-Корсакова, д. 16/2). Регистрироваться не нужно. Начало в 18:00.

Александра Шеромова

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