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Военная полиция в рейде
Авто Происшествия BMW с 1453 штрафами остановили в Петербурге. Машину изъяли, водителя отвезли в военкомат

BMW с 1453 штрафами остановили в Петербурге. Машину изъяли, водителя отвезли в военкомат

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19 комментариев

В Петербурге Госавтоинспекция на прошлой неделе провела специализированный рейд по проверке машин с иностранными номерами. Большинство — граждане ближнего зарубежья, в том числе прибалтийских республик. Более ста человек с нарушением миграционного законодательства доставлены в территориальные отделы полиции и привлечены к ответственности по статье 18.8 КоАП РФ. Об этом городское ГУ МВД сообщает 14 октября.

Всего инспекторы проверили около 1,5 тысячи таких автомобилей. У водителей по базе нашли 2361 административное правонарушение, они прямо в руки получили «письма счастья», размер штрафов по которым в общей сложности составил более 4,7 млн рублей.
Рекордсменом среди них стал BMW 3 серии, зарегистрированный в ближнем зарубежье. Его владелец за год нарушил ПДД 1453 раза и накопил штрафов на 363 тысячи рублей. Машину у мужчины изъяли, а самого доставили в военкомат и поставили на воинский учет.

В целом в ходе рейда полицейские изъяли и поместили на спецстоянку 91 автомобиль. 20 будут переданы таможне из-за нарушения процедуры временного ввоза.

Все машины нарушителей теперь внесены в единую базу. Так что если их водителей поймают на нарушении ПДД, их не придется вылавливать на дороге и вручать протоколы вручную — информация будет приходить им автоматически.

Сейчас по закону иностранец может въехать в Россию и передвигаться по ее территории на личной машине с номерами того государства, где она была зарегистрирована (срок временного пребывания ограничен). Управлять таким автомобилем может только тот человек, который его ввёз в страну.

Иностранцы часто игнорируют оба этих правила и не спешат ставить автомобиль на учет в МРЭО, ошибочно веря, что это поможет им избежать штрафов с камер видеофиксации. На самом же деле ГАИ уже давно умеет находить «иностранцев»-нарушителей в потоке машин, а их нарушения заносятся в специальную базу данных. Чаще всего это превышение допустимой скорости и движение по полосе, выделенной для общественного транспорта.

«Нередко водители машин на „чужих“ номерах практикуют агрессивную езду и так называемые „шашечки“, становясь виновниками серьезных аварий. Так, за 8 месяцев текущего года в Петербурге и Ленобласти произошло 340 ДТП по вине иностранных водителей», — отмечают в полиции.

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Комментарии
19
281842379
56 минут
Как-то слабовато. До кучи надо в военкомат того, кто его вообще сюда пустил, кто жильё предоставил и документы сделал. А самого можно вернуть на родину без права въезда пожизненно.
Мillemelle
49 минут
а штрафы в базе висят и никому дела нет? а тут за капремонт просрочишь заплатить, сразу письма с угрозами судом пишут.
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