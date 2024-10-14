Бастрыкин потребовал разобраться с нападением на военного в Петербурге. Избиение попало на видео

Видео с избиением человека в камуфляже привлекло внимание председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Следы жестокости ищут в Петербурге.

Источник: соцсети

О поручении Бастрыкина 14 октября сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Глава ведомства дал старт доследственной проверке после того, как в соцсетях появились кадры с нападением на мужчину.

Видео в выходные начали распространять ультраправые каналы, утверждая, что человек в камуфляже, которого руками и ногами бьёт бородатый противник, — военный. Снимали его якобы в Петербурге, но ни адрес, ни дата случившегося не уточняются.