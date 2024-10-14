Бастрыкин потребовал разобраться с нападением на военного в Петербурге. Избиение попало на видео

Видео с избиением человека в камуфляже привлекло внимание председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Следы жестокости ищут в Петербурге.
О поручении Бастрыкина 14 октября сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Глава ведомства дал старт доследственной проверке после того, как в соцсетях появились кадры с нападением на мужчину.
Видео в выходные начали распространять ультраправые каналы, утверждая, что человек в камуфляже, которого руками и ногами бьёт бородатый противник, — военный. Снимали его якобы в Петербурге, но ни адрес, ни дата случившегося не уточняются.
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