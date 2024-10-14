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Происшествия Бастрыкин потребовал разобраться с нападением на военного в Петербурге. Избиение попало на видео

Бастрыкин потребовал разобраться с нападением на военного в Петербурге. Избиение попало на видео

8 941
14 комментариев

Видео с избиением человека в камуфляже привлекло внимание председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Следы жестокости ищут в Петербурге.

О поручении Бастрыкина 14 октября сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Глава ведомства дал старт доследственной проверке после того, как в соцсетях появились кадры с нападением на мужчину.

Видео в выходные начали распространять ультраправые каналы, утверждая, что человек в камуфляже, которого руками и ногами бьёт бородатый противник, — военный. Снимали его якобы в Петербурге, но ни адрес, ни дата случившегося не уточняются.

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Комментарии
14
AndrewBarsik
1 час
Такие новости даже не разлагают, а просто добивают правоохранительную систему. Бастрыкин должен не в интернете виснуть и поручения раздавать по результатам просмотра, а организовать работу так, чтобы ни одно преступление не оставалось не зарегистрированным. Но он на это не способен.
282304523
34 минуты
А чего он не возбуждается когда кровная месть объявляется? Или это патриотично и скрепно? А если кто-то захочет объявить кровную месть антирусскому и антинародному правительству он возбудится?
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