Петербуржец насмерть разбился в Екатерининской церкви на Васильевском

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели мужчины в церкви Святой великомученицы Екатерины на Васильевском острове. Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 октября, в храме умер рабочий.

Экстренные службы в церковь на Кадетской линии, 27, вызвали накануне в одиннадцатом часу утра. Звонивший рассказал, что на полу в здании, где проходит ремонт, лежит мужчина в крови.

Приехавшие медики констатировали смерть. Полицейские установили, что погиб рабочий — 38-летний житель Васильевского острова. По предварительным данным, он был нетрезв и сорвался с высоты третьего этажа.