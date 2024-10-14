Вооруженного мужчину задержали у места выступления Трампа

У места проведения предвыборного митинга Дональда Трампа в Калифорнии задержали мужчину с дробовиком и пистолетом. Он пытался попасть на выступление по поддельному пропуску. Шериф округа Риверсайд заявил, что, возможно, это было предотвращение третьей попытки покушения на политика.