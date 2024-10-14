Вооруженного мужчину задержали у места выступления Трампа

У места проведения предвыборного митинга Дональда Трампа в Калифорнии задержали мужчину с дробовиком и пистолетом. Он пытался попасть на выступление по поддельному пропуску. Шериф округа Риверсайд заявил, что, возможно, это было предотвращение третьей попытки покушения на политика.
ФБР не считает, что это было попыткой покушения, передаёт New York Post со ссылкой на источники.
Мужчина отверг обвинения в свой адрес, заявив, что шокирован подобным предположением, пишет издание SCNG.
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