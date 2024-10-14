«Сапсан» опаздывает в Петербург на час из-за технических неполадок

Скоростной поезд «Сапсан» № 784А, следующий из Москвы в Петербург, задерживается как минимум на час из-за технических неполадок. Об этом ночью в понедельник, 14 октября, «Фонтанке» рассказали читатели.

Поезд отправился из Москвы в 20:50 и должен был прибыть на Московский вокзал в Санкт-Петербург в 0:58, но встал в Новгородской области из-за технических неполадок.

«Уже минут 40 стоит на 3/4 пройденного пути. Причины не известны. <…> Уже более часа стоит в поле. Сломался. <…> По салону бегают туда-сюда сотрудники изредка. Так же вокруг поезда с фонарями ходят», — рассказали нам пассажиры.

На горячей линии РЖД подтвердили, что произошла задержка «Сапсана» более чем на час. Некие технические неполадки произошли на железнодорожной станции Бурга. После их разрешения скоростной поезд должен продолжить свой путь в Петербург.