Посторонние предметы дважды останавливали эскалатор станции «Площадь Восстания» за воскресенье

На станции метрополитена «Площадь Восстания» в воскресенье, 13 октября, дважды закрывали на вход вестибюль 1 из-за внеплановой остановки эскалатора. Об этом рассказали в телеграм-канале петербургского метро.

Первая остановка произошла около 11 часов утра. Тогда вестибюль восстановил работу через 15 минут. Во второй раз вечером — в 20:44. Станция была закрыта на вход в течение шести минут.