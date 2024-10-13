Посторонние предметы дважды останавливали эскалатор станции «Площадь Восстания» за воскресенье

На станции метрополитена «Площадь Восстания» в воскресенье, 13 октября, дважды закрывали на вход вестибюль 1 из-за внеплановой остановки эскалатора. Об этом рассказали в телеграм-канале петербургского метро.
Первая остановка произошла около 11 часов утра. Тогда вестибюль восстановил работу через 15 минут. Во второй раз вечером — в 20:44. Станция была закрыта на вход в течение шести минут.
В пресс-службе метрополитена «Фонтанке» рассказали, что причиной остановок эскалатора оказалось попадание в него посторонних предметов.
Нам уточнили, что в первый раз в механизм попала сумка-тележка, а второй предмет пока неизвестен.
Петербургский метрополитен попросил пассажиров быть внимательными и не допускать попадания личных вещей в элементы эскалатора.
«Это может привести к их внеплановой остановке и ограничению работы вестибюлей станций!» — сказано в сообщении.
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