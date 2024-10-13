Живущую в пустынях птицу славку нашли в Ленобласти

Очень редко. Живущую в пустынях небольшую птичку заметили в Ленобласти

В Ленинградской области орнитологи встретили очень редкого для нашего региона птицу — пустынную славку. Об этом в воскресенье, 13 октября, рассказали в телеграм-канале «Ушами филина».