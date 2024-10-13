Живущую в пустынях птицу славку нашли в Ленобласти

Очень редко. Живущую в пустынях небольшую птичку заметили в Ленобласти
В Ленинградской области орнитологи встретили очень редкого для нашего региона птицу — пустынную славку. Об этом в воскресенье, 13 октября, рассказали в телеграм-канале «Ушами филина».
Обычно славка обитает в пустынях и полупустынях Средней Азии, Северной части Африки.
Известны единичные случаи ее прилетов на территорию России. Предыдущее наблюдение – ноябрь 2023 года в Кировской области.
«При встрече с ней лицом к лицу, славка шустро передвигалась и не давала себя разглядеть», — поделились орнитологи.
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