«Легендой он стал при жизни». В Петербурге скончался музыкант, сыгравший в сериале «Улицы разбитых фонарей»

Актер и музыкант Алексей Дулькевич скончался в Петербурге. Об этом 13 октября сообщила в социальной сети «ВКонтакте» студия «Ночное такси», с которой он сотрудничал.

«На студии „Ночное такси“ в составе коллектива „Братья Жемчужные“ он работал много лет. Его скрипка звучит во множестве записанных здесь альбомов. Само имя этого исполнителя стало основой современного шансона», — говорится в посте.

Вскоре на студии выйдет альбом исполнителя из Ростова-на-Дону Павла Берденникова «Навстречу солнцу», в состав которого войдет песня «Цыганская», посвященная Алексею Дулькевичу. «Легендой он стал при жизни», — пишут его коллеги.

Причина смерти, а также дата и место прощания пока не сообщаются.

Алексей Дулькевич родился в 1953 году в Ленинграде в семье цыганских артистов. С 1972 года выступал как танцор и скрипач в Государственном ансамбле цыган при Ленконцерте. В 1983 году окончил Институт культуры имени Крупской по специальности дирижер-хормейстер. В 1990-х годах он создал дуэт «Цыганский романс». Также Алексей Дулькевич сотрудничал со многими известными исполнителями, в том числе Михаилом Кругом и Александром Розенбаумом. На большом экране Алексей Дулькевич дебютировал в 1968 году в фильме «Живой труп» с Алексеем Баталовым, а также в 2012 году снялся в сериале «Улицы разбитых фонарей». В эпизоде «Сделка по недвижимости» он сыграл роль скрипача.