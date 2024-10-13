Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+7°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +6

1 м/c,

с-в.

 760мм 94%
Подробнее
2 Пробки
USD 96,07
EUR 105,11
Откровения киллера
Комета над Петербургом
Промышленный Петербург
Как вернуться из Крыма
Драка с фанатами
Военная полиция в рейде
Главный бой года
Дома подвинут для ВСМ
Ушаковские бани снова в деле
Общество «Легендой он стал при жизни». В Петербурге скончался музыкант, сыгравший в сериале «Улицы разбитых фонарей»

«Легендой он стал при жизни». В Петербурге скончался музыкант, сыгравший в сериале «Улицы разбитых фонарей»

6 538
7 комментариев

Актер и музыкант Алексей Дулькевич скончался в Петербурге. Об этом 13 октября сообщила в социальной сети «ВКонтакте» студия «Ночное такси», с которой он сотрудничал.

«На студии „Ночное такси“ в составе коллектива „Братья Жемчужные“ он работал много лет. Его скрипка звучит во множестве записанных здесь альбомов. Само имя этого исполнителя стало основой современного шансона», — говорится в посте.

Вскоре на студии выйдет альбом исполнителя из Ростова-на-Дону Павла Берденникова «Навстречу солнцу», в состав которого войдет песня «Цыганская», посвященная Алексею Дулькевичу. «Легендой он стал при жизни», — пишут его коллеги.

Причина смерти, а также дата и место прощания пока не сообщаются.

Алексей Дулькевич родился в 1953 году в Ленинграде в семье цыганских артистов. С 1972 года выступал как танцор и скрипач в Государственном ансамбле цыган при Ленконцерте. В 1983 году окончил Институт культуры имени Крупской по специальности дирижер-хормейстер. В 1990-х годах он создал дуэт «Цыганский романс». Также Алексей Дулькевич сотрудничал со многими известными исполнителями, в том числе Михаилом Кругом и  Александром Розенбаумом. На большом экране Алексей Дулькевич дебютировал в 1968 году в фильме «Живой труп» с Алексеем Баталовым, а также в 2012 году снялся в сериале «Улицы разбитых фонарей». В  эпизоде «Сделка по недвижимости» он сыграл роль скрипача.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD10
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
282525311
1 час
Снялся в одном из эпизодов сериала - и поэтому надо писать, что актер из сериала?
AndrewBarsik
18 минут
Надо было честно написать, что скончался гениальный скрипач. Первые альбомы Розенбаума, благодаря которым он стал известен, записаны вместе с Дулькевичем. На 70-летии Розенбаума Алексей Дулькевич был на сцене весь вечер. Покойтесь с миром, маэстро!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03
Новости компаний
В составе ЖК «Дефанс» построен театр с уникальной технической начинкой
11 октября, 16:18
Новости компаний
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще выше
11 октября, 15:00
ТОП 5
Новости компаний
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03
Совместный досуг: соседи, давайте жить дружно
11 октября, 18:00
В составе ЖК «Дефанс» построен театр с уникальной технической начинкой
11 октября, 16:18
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще выше
11 октября, 15:00
Setl Group тестирует робособак на стройплощадке
11 октября, 12:25
ЖК «Парусная 1» и школа в ЖК NEWПИТЕР выиграли конкурс «Лидер строительного качества»
10 октября, 18:01
Школа в ЖК «Цивилизация» на 1650 мест — в списке лучших
10 октября, 17:46
В Санкт-Петербурге смартфоны стали чаще оплачивать по частям
10 октября, 17:44
Старт продаж нового корпуса в ЖК «Город звезд»
10 октября, 17:42
GloraX открыл центральный офис продаж в Казани и провёл презентацию проекта GloraX Экосити
10 октября, 15:00
Группа «Эталон» поделилась экспертизой создания инфраструктуры для питомцев в жилых комплексах
10 октября, 14:41
Банковская карта от Сбера в виде кассеты, стикеры, мерч и многое другое
10 октября, 14:06