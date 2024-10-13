Молодая кудровчанка отлетела от машины в попытке перебежать дорогу у Сенной площади

Торопливая жительница Кудрово очень спешила куда-то ночью 13 октября. Иначе нельзя объяснить ее попытку перебежать дорогу в центре Петербурга на красный. 21-летняя девушка рискнула проскользнуть на запрещающий сигнал у дома 6 на Сенной площади и попала под машину.

Происшествие попало на запись регистратора. На кадрах видно, как кудровчанка выбегает прямо под колеса и отлетает вперед после удара бампером. По данным «Фонтанки», на место была вызвана скорая помощь. Пострадавшую доставили в Мариинскую больницу — девушка отделалась закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибом затылка.

По факту ДТП проводится проверка.