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Общество Меньше 100 друзей, восхищается анархистами. В НАК рассказали о признаках «опасного» ребенка

Меньше 100 друзей, восхищается анархистами. В НАК рассказали о признаках «опасного» ребенка

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9 комментариев

В Национальном антитеррористическом комитете определили маркеры, по которым можно выявить «опасных» детей, склонных к масшутингу и другим общественно опасным действиям. Признаки перечислены в материалах, которые НАК разослал участникам семинара, посвященного противодействию терроризму в образовательных учреждениях. Выдержку приводит 13 октября телеграм-канал журналиста Дмитрия Смирнова «Пул №3».

Ребенка могут считать «опасным», если в его соцсетях менее 100 друзей. Также учителей просят обращать внимание на детей, которые вступают в «группы деструктивного и агрессивного спектра», интересуются шок-контентом и оружием, восхищаются нацистами, фашистами и анархистами, выкладывают «остро негативные публикации» и жалуются, что их никто не любит и не понимает.

Для противодействия террористической идеологии в комитете предложили усилить пропаганду традиционных ценностей.

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Комментарии
9
279507311
1 час
Меньше 100 друзей -- признак экстремизма ? Что курит НАК ??
282454634
1 час
Серьёзно? Меньше 100 друзей в соцсетях - это признак??? А если он вообще соцсети не ведёт и даже не читает? - Всё - Чикатило?
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