Меньше 100 друзей, восхищается анархистами. В НАК рассказали о признаках «опасного» ребенка

В Национальном антитеррористическом комитете определили маркеры, по которым можно выявить «опасных» детей, склонных к масшутингу и другим общественно опасным действиям. Признаки перечислены в материалах, которые НАК разослал участникам семинара, посвященного противодействию терроризму в образовательных учреждениях. Выдержку приводит 13 октября телеграм-канал журналиста Дмитрия Смирнова «Пул №3» .

Ребенка могут считать «опасным», если в его соцсетях менее 100 друзей. Также учителей просят обращать внимание на детей, которые вступают в «группы деструктивного и агрессивного спектра», интересуются шок-контентом и оружием, восхищаются нацистами, фашистами и анархистами, выкладывают «остро негативные публикации» и жалуются, что их никто не любит и не понимает.