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Город В Петербурге отреставрируют здание исторического яхт-клуба на набережной Большой Невки. Раньше рядом хотели построить рестораны

В Петербурге отреставрируют здание исторического яхт-клуба на набережной Большой Невки. Раньше рядом хотели построить рестораны

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В Петербурге отреставрируют исторический Петровский яхт-клуб, следует из заключения государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ), опубликованной на сайте КГИОП на этой неделе.

Здание находится по адресу Приморский пр., д. 50, литера А и является частью объекта культурного наследия регионального значения «Дача Алсуфьевых «Альгамбра» (Петровский яхт-клуб)».

Как следует из документа в ходе работ будут отремонтированы кирпичные стены первого этажа и башни, несущие конструкции второго и третьего, которые сейчас находятся в аварийном состоянии, заменят на колонны и перекрытия с балками, также заменят аварийные стены второго и третьего этажей. Кроме того, будет устроена железобетонная шахта лифта, лестницы, полы, отреставрируют фасады. На башне восстановят утраченный декор, балкон-галерею, два арочных и одно круглое «флорентийское» окно. На кровле над центральной лестницей появится стеклянный фонарь. Двери и окна заменят с сохранением габаритов и исторического рисунка.

Согласно выписке из Росреестра, приложенной к ГИКЭ, здание Петровского яхт-клуба с 2018 года принадлежит предпринимателю Игорю Комолову, совладельцу холдинга «Евроавто». Сам предприниматель сообщил «Фонтанке», что рассчитывает приступить к реконструкции в следующем году, но пока не решил, как именно будет его использовать. «Задача — восстановить, в первую очередь», - сказал он. Затраты на реконструкцию нельзя оценить, пока не закончены работы по проектированию. Парк, в котором находится Петровский яхт-клуб, уже приведен в порядок, добавил Игорь Комолов. «Это не коммерческий проект, больше для души», - пояснил предприниматель.

Дача Алсуфьевых «Альгамбра» построена в 1852. В начале 1900-х здание приобрел Петровский яхт-клуб, который его капитально перестроил. В советское время в нем находился 1-й отряд морского всеобуча, затем - Ремесленное училище № 10. В 1957 году участок был выделен Ленгипрострою. В начале 1960-х здесь построили открытые спортивные площадки, здания мастерских и эллинга.

В 2014 году здание и прилегающий участок купила компания «Маркус», связанная с холдингом «ЕвроАвто». Изначально собственник планировал построить на прилегающем к зданию участке рестораны вдоль берега и небольшой жилой комплекс в глубине на месте открытого стадиона, при этом пообещав сохранить сад и дачу. Однако добиться смены назначения не удалось.

В 2022 году председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по коллективному обращению о защите объекта культурного наследия «Дача Алсуфьевых «Альгамбра». Местные жители жаловались, что собственник не исполняет решения суда и иных органов власти по демонтажу ранее незаконно возведенных сооружений на территории памятника архитектуры, а также требования охранного обязательства.

Согласно выписке из Росреестра, весной 2024 года участок сада при Петровском яхт-клубе снят с кадастрового учета. Вид разрешенного использования участка под зданием — для размещения объектов культуры и спорта.

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