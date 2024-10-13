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Общество Один из «Семибанкирщины». Умер знаменитый бизнесмен из 90-х Александр Смоленский

Один из «Семибанкирщины». Умер знаменитый бизнесмен из 90-х Александр Смоленский

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8 комментариев

Бизнесмен Александр Смоленский умер в возрасте 70 лет. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщает «Коммерсантъ».

2001 год

Он в 1989 году создал коммерческий банк «Столичный». В 1994-м его переименовали в Столичный банк сбережений (СБС), а в 1996 году — в «СБС-Агро». Финансовая организация разорилась после дефолта, Смоленский возглавил финансовую группу ОВК. Бизнесмен уже в 2003 году продал холдинг Владимиру Потанину.

После этого Александр Смоленский заявил, что отошел от дел.

Смоленский упоминается как член так называемой «Семибанкирщины». Так в СМИ обозначали группу крупнейших представителей российского финансового сектора, которые играли значительную политическую и экономическую роль во время президентства Бориса Ельцина.

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Комментарии
8
инкогнитто
46 минут
значительная политическая роль это про приватизацию?
274195584
29 минут
Померла значит баба Шура? Ведь именно так- баба Шура- называли Смоленского его подельники. Наворовал, награбил и вовремя смылся за границу - наслаждаться жизнью на ворованные у России деньги. Но недолго блаженствовал.
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