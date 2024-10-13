Один из «Семибанкирщины». Умер знаменитый бизнесмен из 90-х Александр Смоленский

Бизнесмен Александр Смоленский умер в возрасте 70 лет. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщает «Коммерсантъ».

2001 год Источник: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ







Он в 1989 году создал коммерческий банк «Столичный». В 1994-м его переименовали в Столичный банк сбережений (СБС), а в 1996 году — в «СБС-Агро». Финансовая организация разорилась после дефолта, Смоленский возглавил финансовую группу ОВК. Бизнесмен уже в 2003 году продал холдинг Владимиру Потанину.

После этого Александр Смоленский заявил, что отошел от дел.