В центре Петербурга в квартиру зашли за автоматом, пистолетами и сотней патронов

Три ствола, около двух сотен патронов и наркотики обнаружили в квартире в самом центре Санкт-Петербурга. Как в воскресенье, 13 октября, сообщает 47news, пистолеты и автомат пригодны для стрельбы, но треть боеприпасов — холостые.

Источник: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Сотрудники полиции осмотрели квартиру 29-летнего безработного мужчины на 2-й Советской улице. Из жилья вынесли охолощенный автомат Калашникова, переделанные пистолеты Retay. У обнаруженных патронов калибры от 5,45 до 9 мм.

Примерно 40 патронов — светошумовые. Речь идет о холостых, которые служат только для имитации выстрела.

В петербургской полиции рассказали, что хозяин квартиры задержан на двое суток. В ближайшее время решается вопрос об избрании меры пресечения.