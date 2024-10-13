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Происшествия В центре Петербурга в квартиру зашли за автоматом, пистолетами и сотней патронов

В центре Петербурга в квартиру зашли за автоматом, пистолетами и сотней патронов

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5 комментариев

Три ствола, около двух сотен патронов и наркотики обнаружили в квартире в самом центре Санкт-Петербурга. Как в воскресенье, 13 октября, сообщает 47news, пистолеты и автомат пригодны для стрельбы, но треть боеприпасов — холостые.

Сотрудники полиции осмотрели квартиру 29-летнего безработного мужчины на 2-й Советской улице. Из жилья вынесли охолощенный автомат Калашникова, переделанные пистолеты Retay. У обнаруженных патронов калибры от 5,45 до 9 мм.

Примерно 40 патронов — светошумовые. Речь идет о холостых, которые служат только для имитации выстрела.

В петербургской полиции рассказали, что хозяин квартиры задержан на двое суток. В ближайшее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Комментарии
5
pgrad
25 минут
Парень к осеннему призыву готовился, тренировался родину защищать - а вороги скрутили патриота, креста на них нету!
282201992
37 минут
Может на СВО на пол годика...поразвлекаться ?
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