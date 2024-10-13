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Происшествия Скончался почетный житель Стрельны, столетний ветеран Игорь Роллер

Скончался почетный житель Стрельны, столетний ветеран Игорь Роллер

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В ночь на 13 октября ушел из жизни художник, почетный житель Стрельны, герой Великой Отечественной войны Игорь Станиславович Роллер. В марте 2024 года ветеран отметил свой столетний юбилей.

Игорь Роллер родился в Ленинграде 10 марта 1924 года. В 1942 году юноша был призван в Красную Армию. На фронте он служил топографом в разведке артиллерии, прошел от Москвы до Вильнюса, где был ранен. После лечения брал Берлин. Рядовой солдат был награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», а также двумя орденами ВОВ.

На фронте Роллер начал писать картины, не забросил он это дело и после Победы. В 60-х годах он перебрался в Стрельну, где работал художником на Механическом заводе до самого его закрытия. В Доме культуры им. А. А. Вермишева вел кружки, помогал восстанавливать мемориалы и ухаживал за братскими могилами.

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