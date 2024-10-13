Столб черного дыма на Софийской улице встревожил петербуржцев

Пожар на Софийской улице встревожил петербуржец. Видео с места возгорания в воскресенье, 13 октября, прислал читатель «Фонтанки».
«Сильно горит. Рядом с [железнодорожной станцией] Сортировочной», – прокомментировал мужчина кадры.
В «Октябрьской железной дороге» нам рассказали, что у них никакого возгорания нет.
Петербургский МЧС уточнил, что горел грузовой автомобиль «по всей площади». С огнем справились в 11:54. В тушении пожара участвовали две единицы техники и 10 человек личного состава.
О пострадавших не сообщается.