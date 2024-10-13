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Происшествия Столб черного дыма на Софийской улице встревожил петербуржцев

Столб черного дыма на Софийской улице встревожил петербуржцев

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Пожар на Софийской улице встревожил петербуржец. Видео с места возгорания в воскресенье, 13 октября, прислал читатель «Фонтанки».

«Сильно горит. Рядом с [железнодорожной станцией] Сортировочной», – прокомментировал мужчина кадры.

В «Октябрьской железной дороге» нам рассказали, что у них никакого возгорания нет.

Петербургский МЧС уточнил, что горел грузовой автомобиль «по всей площади». С огнем справились в 11:54. В тушении пожара участвовали две единицы техники и 10 человек личного состава.

О пострадавших не сообщается.

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