Жертву безответной любви нашли под окнами дома на улице Адмирала Черокова

Труп 17-летнего юноши обнаружили прохожие накануне днем на улице Адмирала Черокова в Петербурге. Погибшим оказался студент Петровского колледжа, об этом «Фонтанке» стало известно 13 октября.

Трагедия произошла у дома 18к2. Как установили прибывшие на место сотрудники полиции, студент проживал в квартире на 14 этаже. Предсмертной записки при погибшем не нашлось, однако, был изъят телефон. Проанализировав переписки, следственно-оперативная группа пришла к выводу, что погибший страдал от неразделенной любви к одногруппнице.

Тело молодого человека направлено в морг, проводится проверка.