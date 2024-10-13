Жертву безответной любви нашли под окнами дома на улице Адмирала Черокова

Труп 17-летнего юноши обнаружили прохожие накануне днем на улице Адмирала Черокова в Петербурге. Погибшим оказался студент Петровского колледжа, об этом «Фонтанке» стало известно 13 октября.
Трагедия произошла у дома 18к2. Как установили прибывшие на место сотрудники полиции, студент проживал в квартире на 14 этаже. Предсмертной записки при погибшем не нашлось, однако, был изъят телефон. Проанализировав переписки, следственно-оперативная группа пришла к выводу, что погибший страдал от неразделенной любви к одногруппнице.
Тело молодого человека направлено в морг, проводится проверка.
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